Mandaat gebiedsontzegging bij evenementen in Eersel

De burgemeester van Eersel heeft besloten dat de politie bij evenementen gebiedsontzeggingen mag opleggen. Dit besluit gaat in na bekendmaking en geldt voor vergunde en vergunningsvrije evenementen.

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Bij evenementen in de gemeente Eersel kunnen politieagenten voortaan een gebiedsontzegging opleggen. Dit mag alleen op de dagen van evenementen, inclusief de week ervoor, en geldt voor het evenemententerrein en directe omgeving. Het besluit is bedoeld om orde en veiligheid te waarborgen.

Een gebiedsontzegging kan bijvoorbeeld worden opgelegd bij verstoringen van de openbare orde of herhaalde overtredingen. De geadresseerde krijgt de kans zijn zienswijze te geven, tenzij spoed dit onmogelijk maakt. Het besluit treedt direct in werking na bekendmaking, en eerdere regelingen worden ingetrokken.