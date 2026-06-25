Bovenwoning in Zundert mogelijk opgesplitst in twee wooneenheden

In Zundert is een vergunning aangevraagd voor het splitsen van een bovenwoning aan de Molenstraat 71 in twee wooneenheden. De gemeente ontving de aanvraag op 23 juni 2026.

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De bovenwoning aan de Molenstraat 71 in Zundert wordt mogelijk opgesplitst in twee aparte wooneenheden. De gemeente heeft op 23 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om dit te realiseren. Het plan omvat onder andere een bouwactiviteit en het afwijken van de regels in het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600775. Voor inwoners die de plannen willen bekijken, is het mogelijk om een afspraak te maken met het team vergunningen van de gemeente Zundert. Bezwaar maken kan pas zodra de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning.