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Open dag imkervereniging Bijerstad in Schijndel goedgekeurd
Vandaag om 12:27
De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor de open dag van imkervereniging Bijerstad op 12 juli 2026 in Schijndel.
De open dag vindt plaats bij de imkervereniging op het adres Martemanshurk 12 in Schijndel. De burgemeester heeft de aanvraag hiervoor op 23 juni 2026 officieel geaccepteerd.
Het evenement biedt bezoekers de kans om meer te leren over het werk van imkers en de rol van bijen in de natuur. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-2888.
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