Navigatie overslaan
Ontdek

Open dag imkervereniging Bijerstad in Schijndel goedgekeurd

Vandaag om 12:27

De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor de open dag van imkervereniging Bijerstad op 12 juli 2026 in Schijndel.

Gevonden voor jou

De open dag vindt plaats bij de imkervereniging op het adres Martemanshurk 12 in Schijndel. De burgemeester heeft de aanvraag hiervoor op 23 juni 2026 officieel geaccepteerd.

Het evenement biedt bezoekers de kans om meer te leren over het werk van imkers en de rol van bijen in de natuur. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-2888.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Meierijstad

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.