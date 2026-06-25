Omgevingsvergunning aangevraagd voor locatie in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een activiteit te veranderen of uit te breiden op Bogaard 2 in Schijndel.

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Op 19 juni 2026 heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een verzoek om een activiteit op het adres Bogaard 2 in Schijndel te veranderen of uit te breiden.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/508363. Op dit moment is het niet mogelijk om op de aanvraag te reageren.