Advertentie
Omgevingsvergunning aangevraagd voor locatie in Schijndel
Vandaag om 12:27
De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een activiteit te veranderen of uit te breiden op Bogaard 2 in Schijndel.
Op 19 juni 2026 heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een verzoek om een activiteit op het adres Bogaard 2 in Schijndel te veranderen of uit te breiden.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/508363. Op dit moment is het niet mogelijk om op de aanvraag te reageren.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie