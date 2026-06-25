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Ingetrokken vergunning voor 50 bedrijfsunits in Veghel
Vandaag om 12:27
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor vijftig bedrijfsunits aan de Eisenhowerweg in Veghel is ingetrokken.
De aanvraag was op 5 mei 2026 ingediend door de aanvrager. Het ging om toestemming voor de bouw van vijftig bedrijfsunits op het adres Eisenhowerweg 13, 5466AB in Veghel.
De vergunningaanvraag, met kenmerk OW-2026-2161, is nu door de aanvrager zelf ingetrokken. Wat de reden is voor deze beslissing, is niet bekendgemaakt.
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