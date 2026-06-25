Melding milieubelastende activiteit bij BeBo Vloeren in Etten-Leur

BeBo Vloeren Etten-Leur heeft een melding gedaan voor een milieubelastende activiteit. Het gaat om het mechanisch bewerken van materialen op de Munnikenheiweg in Etten-Leur.

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Het bedrijf BeBo Vloeren Etten-Leur heeft op 1 juni 2026 een melding ingediend bij de gemeente Etten-Leur. De melding betreft een milieubelastende activiteit waarbij andere materialen dan steen en metalen mechanisch worden bewerkt. Deze werkzaamheden vinden plaats aan de Munnikenheiweg 37 in Etten-Leur.

De melding is op 22 juni 2026 afgehandeld. Tegen deze procedure is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het gekoppelde zaaknummer is Z2026-00015452. Voor verdere correspondentie wordt verzocht dit nummer te vermelden.