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Permekeplein in Roosendaal krijgt 51 nieuwe woningen
Vandaag om 12:29
Het Permekeplein in de wijk Westrand in Roosendaal wordt herontwikkeld tot woongebied. Het plan voorziet in de bouw van ongeveer 51 woningen en daarvoor wordt het omgevingsplan aangepast.
De gemeente Roosendaal wil het "Omgevingsplan gemeente Roosendaal" wijzigen om de herontwikkeling van het Permekeplein juridisch mogelijk te maken. De huidige plannen voor de locatie passen niet binnen de bestaande regels, waardoor een aanpassing nodig is.
Belanghebbenden worden betrokken via een inloopbijeenkomst op maandag 6 juli 2026. Op dat moment kunnen zij hun mening geven over de voorgenomen wijziging. Daarnaast worden diverse bestuursorganen geraadpleegd tijdens de voorbereiding.
Dit is voorlopig alleen een kennisgeving van het plan. In een later stadium wordt het ontwerp ter inzage gelegd, waarna er officieel gereageerd kan worden.
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