Vergunning voor 14 appartementen met parkeergarage in Uden

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor de bouw van 14 appartementen met parkeergarage aan de Markt in Uden. Het besluit, dat ook afwijkt van het omgevingsplan, is op 23 juni 2026 verzonden.

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Het project bevindt zich aan de Markt 151 t/m 179 (oneven) in Uden, bij de hoek Kastanjeweg. De vergunning omvat zowel bouwtechnische aspecten als het afwijken van regels in het omgevingsplan. Hiermee krijgt de locatie ruimte voor nieuwe appartementen en een parkeergarage.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzending van het besluit bezwaar indienen. Meer informatie over de vergunning is op te vragen bij de gemeente Maashorst.