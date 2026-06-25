Gemeente Geldrop-Mierlo houdt minder geld over dan verwacht

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft in 2025 ruim 1,4 miljoen euro overgehouden, minder dan de eerder geraamde 3,3 miljoen. Hoge kosten in het sociaal domein en pensioenen drukten het financiële resultaat. Wel investeerde de gemeente flink in inwoners, wijken en een duurzame toekomst.

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Uit de jaarstukken van 2025 blijkt dat Geldrop-Mierlo minder financieel resultaat heeft geboekt dan vooraf verwacht. Het uiteindelijke overschot van ruim 1,4 miljoen euro is lager door stijgende kosten in de zorg en een pensioenaanpassing voor bestuurders. Ondanks deze tegenvaller heeft de gemeente grote stappen gezet om haar toekomstvisie, waarin woongeluk centraal staat, te realiseren.

Investeringen in inwoners

De gemeente richtte zich in 2025 op gelijke kansen en ondersteuning voor haar inwoners. Hulp werd sneller aangeboden en het informatiesysteem 'Onze Wegwijzer' verbeterd. Ook werkte Geldrop-Mierlo nauwer samen met zorg- en werkpartners en werd voortgang geboekt bij de bouw van nieuwe scholen. Tegelijkertijd blijft de druk op de Wmo en jeugdhulp hoog, wat de noodzaak voor meer preventieve ondersteuning benadrukt.

Leefbare wijken

Binnen het begrotingsprogramma 'Sterke Wijken' is geïnvesteerd in leefbare buurten en sociale samenhang. Met een integrale aanpak worden in wijken zoals Coevering wonen, leefbaarheid en sociale ontwikkeling met elkaar verbonden. In het buitengebied lag de focus op natuur, landschap en recreatie, naast projecten voor mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid.

Woningbouw blijft prioriteit

De woningnood blijft een groot probleem. Geldrop-Mierlo heeft meer dan duizend woningen in ontwikkeling om het aanbod te vergroten. Toch geeft de gemeente aan dat de vraag naar woningen groot blijft en extra inspanningen nodig zijn.

Hoewel het financiële resultaat positief is, waarschuwt de gemeente voor de stijgende kosten. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes in de komende jaren. Geldrop-Mierlo blijft werken aan haar toekomstvisie voor 2044: een groene, verbonden en levendige gemeente waar het prettig wonen is.