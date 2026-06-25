Hitte zorgt voor wisselend beeld op Brabantse spoedeisende hulp

De aanhoudende hitte zorgt niet overal voor extra drukte op de spoedeisende hulp in Brabant. In België en Frankrijk belandden mensen door de hitte in het ziekenhuis. Uit een rondvraag van Omroep Brabant blijkt dat sommige Brabantse ziekenhuizen meer patiënten met hitteklachten zien, terwijl andere nauwelijks verschil merken.

Het Amphia Ziekenhuis in Breda is een van de ziekenhuizen waar de drukte wel toeneemt. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid melden zich vaker. "Deze patiënten hoeven gelukkig niet allemaal opgenomen te worden en kunnen meestal weer naar huis", laat een woordvoerder weten. Door de extra toestroom zijn de afdelingen, waaronder de intensive care, druk bezet. "We zien dit als extreme omstandigheden en blijven de temperatuur en de instroom de komende periode zeker monitoren." Ook het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven merkt dat het drukker is op de spoedeisende hulp dan op een gemiddelde donderdagochtend. Of dat volledig door de hitte komt, is volgens het ziekenhuis lastig vast te stellen.