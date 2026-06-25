Hitte zorgt voor wisselend beeld op Brabantse spoedeisende hulp
De aanhoudende hitte zorgt niet overal voor extra drukte op de spoedeisende hulp in Brabant. In België en Frankrijk belandden mensen door de hitte in het ziekenhuis. Uit een rondvraag van Omroep Brabant blijkt dat sommige Brabantse ziekenhuizen meer patiënten met hitteklachten zien, terwijl andere nauwelijks verschil merken.
Het Amphia Ziekenhuis in Breda is een van de ziekenhuizen waar de drukte wel toeneemt. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid melden zich vaker. "Deze patiënten hoeven gelukkig niet allemaal opgenomen te worden en kunnen meestal weer naar huis", laat een woordvoerder weten.
Door de extra toestroom zijn de afdelingen, waaronder de intensive care, druk bezet. "We zien dit als extreme omstandigheden en blijven de temperatuur en de instroom de komende periode zeker monitoren."
Ook het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven merkt dat het drukker is op de spoedeisende hulp dan op een gemiddelde donderdagochtend. Of dat volledig door de hitte komt, is volgens het ziekenhuis lastig vast te stellen.
Uitdroging
Wel ziet het ziekenhuis vooral mensen die extra gevoelig zijn voor warm weer. "Door de hitte en slechtere luchtkwaliteit of smog krijgen zij sneller klachten, waardoor ze medische hulp nodig hebben. Daarnaast zien we ook meer kwetsbare patiënten die extra last hebben van de hoge temperaturen."
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch kwamen de afgelopen dagen enkele extra patiënten binnen met klachten die passen bij de hitte, zoals uitdroging of onwel worden. "Vooral voor oudere mensen kan deze warmte zwaar zijn", legt een woordvoerder uit. De meeste patiënten konden na behandeling, bijvoorbeeld met extra vocht, weer naar huis. "Vooralsnog blijft de toestroom van patiënten met klachten die ontstaan door de hitte beperkt."
Extra voorbereid
Bij Bernhoven in Uden werd woensdag één patiënt behandeld met klachten van een hitteberoerte. Van een opvallende stijging is volgens het ziekenhuis nog geen sprake. "Het loopt allemaal nog smooth, niet anders dan normaal. We houden het wel in de gaten."
Ook het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom ziet weinig verandering. Af en toe meldt zich iemand met hitteklachten, maar verder is het er rustig. "Mensen nemen toch goede voorzorgsmaatregelen", vertelt een woordvoerder. "We kunnen het goed aan."
In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is het beeld vergelijkbaar. "We zien op dit moment geen extra drukte op de SEH vanwege de hitte. We zijn wel extra voorbereid om gevallen rondom hitte te behandelen, mochten die binnenkomen." Dat heeft het ziekenhuis gedaan door de hitteprotocollen nog een keer onder de aandacht te brengen bij het personeel. "Maar ook met praktische zaken, zo liggen er nu bijvoorbeeld extra coldpacks klaar."
Hier lees je alle verhalen over de hitte in Brabant.