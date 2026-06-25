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Vergunning aangevraagd voor levensliedfestival in Breda
Vandaag om 13:19
Er is een vergunning aangevraagd voor het levenslied- en korenfestival op 29 augustus in de binnenstad van Breda.
De aanvraag betreft het evenement 'Jaanke meej de Keijzer en korenfestival', dat gepland staat op zaterdag 29 augustus 2026. Het festival zal plaatsvinden op de Keizerstraat, Vierwindenstraat en andere delen van de binnenstad van Breda. Het programma loopt van drie uur 's middags tot elf uur 's avonds.
Het gaat om een kennisgeving; de plannen liggen niet ter inzage en er is nog geen besluit genomen over de vergunning. Het evenement richt zich op het levenslied en koren, een muzikale viering die zowel lokaal als regionaal publiek kan aanspreken.
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