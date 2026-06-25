Melkveebedrijf in Breda mag stalsysteem aanpassen

Melkveebedrijf Peeters-de Jong in Breda heeft toestemming gekregen om een emissiearm stalsysteem aan te passen in een bestaande stal. De gemeente Breda verleende hiervoor op 23 juni 2026 een omgevingsvergunning.

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Het melkveebedrijf aan de Sprundelsebaan 75 wil het stalsysteem aanpassen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Dit systeem, dat emissiearm is, zorgt ervoor dat er minder ammoniak en andere stoffen in de lucht komen.

De vergunning is verleend als onderdeel van een milieubelastende activiteit binnen de veehouderij. De aanvraag voor de aanpassing werd op 29 mei 2026 ingediend.