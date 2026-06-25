Vergunning verleend voor tijdelijk terras in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor een tijdelijk terras op het Capucijnerplein 15 in Budel. Het besluit is genomen op 19 juni 2026.

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Het gaat om een exploitatievergunning voor een zomers terras op de genoemde locatie. Deze vergunning is aangevraagd in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Het terras mag tijdelijk worden geëxploiteerd op het Capucijnerplein, in het centrum van Budel. Het besluit is gekoppeld aan zaaknummer 496430.