Voorkeursrecht gevestigd op grond in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een voorkeursrecht gevestigd op percelen in Budel. Het gaat om grond in het gebied Aardbrandsven-Kuikensven, bedoeld voor een grootschalige werklocatie. Eigenaren moeten de grond eerst aan de gemeente aanbieden als zij willen verkopen.

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Het voorkeursrecht is op 23 juni 2026 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het betreft percelen tussen de Rijksweg, Randweg-Oost, de Boschloop en de Weergraaf. Deze grond is aangewezen voor toekomstige ontwikkeling van onder meer een bedrijventerrein met bijbehorende voorzieningen zoals groen, natuur en infrastructuur.

De beschikking is bekendgemaakt aan de grondeigenaren en treedt in werking na inschrijving bij het Kadaster. Vanaf 25 juni 2026 liggen de stukken vier weken ter inzage in het gemeentehuis van Cranendonck en online via de gemeentelijke website.