Exploitatievergunning voor Lunchroom & ijssalon Verona in Eindhoven

Lunchroom & ijssalon Verona in Eindhoven heeft een exploitatievergunning gekregen. De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd en werd op 23 juni 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De exploitatievergunning is verleend aan het horecabedrijf dat gevestigd is aan de Kruisstraat 106A in Eindhoven. Het gaat om een vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Met deze vergunning mag Lunchroom & ijssalon Verona haar activiteiten voortzetten zonder een einddatum. Het besluit is gekoppeld aan zaaknummer EHV-ZP2026-003919.