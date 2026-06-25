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Vergunningsaanvraag ingetrokken: uitrit bij garage in Eindhoven
Vandaag om 13:20
De aanvraag voor een uitrit bij een garage aan de Kronehoefstraat 36A in Eindhoven is ingetrokken. Het ging om een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit.
Op 6 mei 2026 was een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een uitrit bij een garage aan de Kronehoefstraat 36A in Eindhoven. Dit betrof een vergunning voor een aanlegactiviteit, specifiek een uitweg.
De aanvraag is inmiddels ingetrokken en dient alleen ter kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of een zienswijze in te dienen.
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