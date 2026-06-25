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Vergunning verlengd voor containers en opslag Strijpsestraat Eindhoven
Vandaag om 13:20
De vergunning voor drie containers en materiaalopslag aan de Strijpsestraat 48 in Eindhoven is verlengd. Het terrein wordt afgezet met bouwhekken. Het besluit is op 23 juni 2026 verzonden.
Het gaat om een vergunning voor het gebruik van openbare ruimte. Deze betreft het plaatsen van drie containers en het opslaan van materialen, afgezet met bouwhekken. Het adres is Strijpsestraat 48, 5616GR Eindhoven.
De verlenging is verleend door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Het besluit is gekoppeld aan zaaknummer EHV-ZP2026-005697.
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