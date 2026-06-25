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Verlenging vergunning voor appartementen aan Boschdijk in Eindhoven

Vandaag om 13:20

De vergunning voor het legaliseren van appartementen aan de Boschdijk in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een bouwactiviteit met zaaknummer EHV-ZP2026-002437.

Gevonden voor jou

De verlenging van de omgevingsvergunning betreft het adres Boschdijk 430B in Eindhoven. Het doel van de aanvraag is het legaliseren van bestaande appartementen op deze locatie.

De vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit in het ruimtelijke deel. Het is een formele verlenging en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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