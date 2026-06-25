Dieren uitgeput door hitte: 'Water is niet het hele antwoord'

De aanhoudende warmte zorgt in de natuur niet alleen voor een tekort aan water, maar ook aan voedsel. Opvangcentra krijgen dagelijks uitgedroogde en verzwakte dieren binnen. Juist nu veel jonge vogels, vossen, eekhoorns en egels worden geboren, ziet Egelbescherming Nederland het aantal meldingen van uitgeputte dieren flink toenemen.

Vaak wordt gedacht dat het neerzetten van een schaaltje water de oplossing is. Dat is belangrijk, maar vaak niet voldoende. Door droogte en hitte verdwijnen natuurlijke voedselbronnen snel. Wormen, slakken, insecten, bessen, zaden en ander voedsel zijn minder goed beschikbaar. Daardoor raken dieren verzwakt. "Water is noodzakelijk, maar het is niet het hele antwoord. Dieren hebben tijdens hitte ook passend voedsel nodig om te overleven", zegt Egelbescherming Nederland. "Met eenvoudige maatregelen kunnen mensen in hun eigen tuin of buurt veel betekenen." Wat je kunt betekenen voor wilde dieren in deze hoge temperaturen: Water voor alle dieren

Zet waterbakken neer en ververs het water dagelijks. Plaats lage bakken op de grond voor egels en andere gronddieren. Zet water voor vogels en eekhoorns bij voorkeur hoger en zo veilig mogelijk neer, zodat katten er minder makkelijk bij kunnen.