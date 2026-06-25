Dieren uitgeput door hitte: 'Water is niet het hele antwoord'
De aanhoudende warmte zorgt in de natuur niet alleen voor een tekort aan water, maar ook aan voedsel. Opvangcentra krijgen dagelijks uitgedroogde en verzwakte dieren binnen. Juist nu veel jonge vogels, vossen, eekhoorns en egels worden geboren, ziet Egelbescherming Nederland het aantal meldingen van uitgeputte dieren flink toenemen.
Vaak wordt gedacht dat het neerzetten van een schaaltje water de oplossing is. Dat is belangrijk, maar vaak niet voldoende. Door droogte en hitte verdwijnen natuurlijke voedselbronnen snel. Wormen, slakken, insecten, bessen, zaden en ander voedsel zijn minder goed beschikbaar. Daardoor raken dieren verzwakt.
"Water is noodzakelijk, maar het is niet het hele antwoord. Dieren hebben tijdens hitte ook passend voedsel nodig om te overleven", zegt Egelbescherming Nederland. "Met eenvoudige maatregelen kunnen mensen in hun eigen tuin of buurt veel betekenen."
Wat je kunt betekenen voor wilde dieren in deze hoge temperaturen:
Water voor alle dieren
Zet waterbakken neer en ververs het water dagelijks. Plaats lage bakken op de grond voor egels en andere gronddieren. Zet water voor vogels en eekhoorns bij voorkeur hoger en zo veilig mogelijk neer, zodat katten er minder makkelijk bij kunnen.
Voor insecten kan een ondiep schaaltje met water worden neergezet, gevuld met steentjes, knikkers, mos of dennenappels. Zo kunnen insecten drinken zonder te verdrinken.
Egels
Geef droge kitten- of kattenbrokjes. Geef nooit melk. Zet voldoende neer zodat er de volgende ochtend nog wat over is; dan zijn alle egels aan bod geweest. Het restant kan voor de vogels worden neergelegd. Dat is een goed alternatief voor het tekort aan insecten.
Eekhoorns
Eekhoorns kunnen worden geholpen met grove zaadmengsels, naturel noten (liever geen pinda’s) en stukjes appel, wortel, komkommer of maïs. Bied kleine hoeveelheden aan en zorg dat voedsel niet gaat schimmelen.
Vogels
Vogels hebben verschillende voedselbehoeften. Sommige soorten eten vooral zaden, andere vruchten, insecten of een combinatie daarvan. Een gevarieerd aanbod kan bestaan uit zaden, fruit en geschikte vogelmengsels. Gedroogde insecten kunnen tijdelijk helpen, vooral voor insectenetende soorten. Bied dit altijd in een mengsel aan, zodat het calcium-fosforgehalte goed blijft. Jonge dieren hebben extra calcium nodig.
Brood is geen goed hoofdvoedsel. Geef hooguit zeer beperkt donker brood. Wit brood heeft nauwelijks voedingswaarde voor vogels.
Dassen en vossen
Ook grotere wilde dieren kunnen door droogte en voedselschaarste in de problemen komen. Op de ingerichte voedselplekken voor egels komen steeds meer meldingen binnen van uitgehongerde vossen en zelfs dassen. Help vooral door water neer te zetten op een rustige plek. Voer alleen tijdelijk en met mate, om afhankelijkheid en overlast te voorkomen. Vossen waarderen hondenvoer en fruit; dassen kattenvoer. Beide eten ook graag een gekookt eitje.
Insecten
Insecten hebben vooral groene tuinen nodig met inheemse planten, bloemen en beschutting. Juist in warme perioden zijn bloeiende planten, ongemaaide hoekjes en gifvrije tuinen van groot belang. Zonder insecten komen ook veel vogels, egels en andere dieren verder in de problemen.