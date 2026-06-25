Weerimpactteam beslist donderdag over mogelijke code rood

Bij het KNMI overlegt een zogeheten 'weerimpactteam' over het eventueel uitroepen van code rood voor vrijdag. Donderdagmiddag zitten de experts bij elkaar. Donderdag is nog code oranje van kracht.

In het weerimpactteam (WIT) zitten vertegenwoordigers van de politie en brandweer, ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Nationaal Crisiscentrum en Verkeerscentrum Nederland.

Samen overleggen ze wat de gevolgen van het weer zijn voor de weg, het spoor en het water. Ook hebben ze een landelijk overzicht van geplande evenementen.

Op basis daarvan beoordelen ze de impact van het weer op de maatschappij. Als de veiligheidsrisico's zo groot zijn dat het weer grote gevolgen kan hebben voor de samenleving, kan het KNMI code rood afgeven. In ons land werd nog nooit code rood afgegeven voor extreme hitte.

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