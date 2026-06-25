Wijziging afvalroutes en maatregelen bij hitte in Gemeente Laarbeek

Afvalinzamelaar Blink heeft de ophaalroutes voor papier en karton aangepast vanwege de hitte. Ook zijn er extra maatregelen genomen, zoals een vervroegde start van de afvalinzameling in gemeente Laarbeek.

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In verband met de zomerse hitte heeft Blink wijzigingen doorgevoerd in de ophaalroutes voor oud papier en karton. Zo wordt het afval in Lieshout opgehaald op maandag 29 juni, terwijl Aarle-Rixtel aan de beurt is op dinsdag 30 juni.

De aanpassingen zijn onderdeel van het zomerrooster, dat geldt bij temperaturen boven de 30 graden. Naast de gewijzigde routes zijn er ook andere maatregelen van kracht. De afvalinzameling begint eerder, namelijk om half zeven ’s ochtends in plaats van half acht. Daarnaast heeft de milieustraat in Gemert-Bakel aangepaste openingstijden en is alleen open van acht uur tot twaalf uur.

Vervroegde afvalinzameling

De maatregelen zijn bedoeld om het werk voor de medewerkers van Blink beter vol te houden tijdens de hitte. Door eerder te starten, kunnen zij het zwaarste werk doen voordat de temperaturen verder oplopen. De aangepaste openingstijden van de milieustraat zorgen ervoor dat bezoekers in de koelere ochtenduren hun afval kunnen brengen.

Wie op de hoogte wil blijven van de actuele inzameldagen kan terecht op de website en app van Blink. Hier zijn ook updates te vinden over eventuele verdere aanpassingen.