Geen GFT-inzameling door hitte in Meierijstad
Door de hoge temperaturen op vrijdag 26 juni haalt Van Kaathoven in Meierijstad geen GFT-afval op. PMD en restafval worden wel ingezameld.
Door de hitte morgen nemen afvalinzamelaars in Meierijstad maatregelen. De temperatuur stijgt naar verwachting verder en dit brengt gezondheidsrisico's mee voor mensen die lange tijd buiten werken, zoals de medewerkers van Van Kaathoven.
Het bedrijf heeft besloten geen groente-, fruit- en tuinafval (GFT) op te halen. Bewoners kunnen hun GFT-container volgende week opnieuw aanbieden. De beschikbare medewerkers worden ingezet voor het ophalen van PMD (plastic en drankkartons) en restafval.
Afval vroeg aan de straat
Om de werkzaamheden sneller af te ronden, rijdt de inzamelauto eerder dan gebruikelijk. Bewoners wordt gevraagd hun PMD-zakken en restafvalcontainer vóór half zeven ’s ochtends buiten te zetten.
Met deze aangepaste planning hoopt Van Kaathoven de inzamelroutes af te hebben voordat de temperatuur piekt. Dit moet de werkomstandigheden voor hun medewerkers verbeteren.
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