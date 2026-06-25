Rayan Boulahrouz naar Helmond Sport

Helmond Sport heeft Rayan Boulahrouz, een 18-jarige vleugelverdediger, aangetrokken. Hij komt over van Feyenoord Onder 19 en tekent een contract tot medio 2028, met een optie voor één extra seizoen.

Gevonden voor jou

Met de komst van Rayan Boulahrouz versterkt Helmond Sport zich met een jonge en veelzijdige verdediger. Boulahrouz speelde twaalf jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord en werd afgelopen seizoen landskampioen met Feyenoord Onder 19. Hij kan zowel als rechtsback als op andere posities aan de zijkant uit de voeten.

De overstap naar Helmond Sport betekent een nieuwe stap in de carrière van de rechtsbenige vleugelverdediger. Volgens technisch manager Dirk Jan Derksen heeft Boulahrouz veel potentie en kan hij zich verder ontwikkelen binnen de club. De jonge speler ziet Helmond Sport als een ideale omgeving om zijn talent verder te ontplooien.

Contract tot medio 2028

Boulahrouz heeft een contract getekend dat loopt tot medio 2028. Daarnaast is er een optie om de overeenkomst met één seizoen te verlengen. Helmond Sport laat weten blij te zijn met de komst van de talentvolle verdediger, die veel drive en passie meebrengt.

Met zijn transfer voegt Helmond Sport een jonge kracht toe aan de selectie voor het seizoen 2026-2027. De club verwacht dat hij een waardevolle bijdrage kan leveren aan het team. Boulahrouz kijkt uit naar zijn tijd bij Helmond Sport en wil hard werken om belangrijk te worden voor de ploeg.