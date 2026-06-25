Zomerfeesten Schadewijk organiseren feestweek

In de Osse Schadewijk is een feestweek vol activiteiten georganiseerd door buurtbewoners. Het park aan de Kapelaan Nausstraat is iedere dag het decor voor verschillende evenementen.

Gevonden voor jou

Na het succes van een zelfgebouwde schaatsbaan afgelopen winter hebben vrijwilligers uit de buurt opnieuw hun krachten gebundeld. Dit keer staat de zomer centraal met de Zomerfeesten Schadewijk van 12 - 19 juli, een week vol vrolijke activiteiten voor jong en oud.

De feestweek vindt plaats in het parkje aan de Kapelaan Nausstraat. Iedere dag biedt iets anders, zoals springkussens op zondag en een programma met lasergamen, schminken en workshops op maandag. Kinderen kunnen leren dj’en of graffiti spuiten tijdens deze creatieve sessies.

Initiatief van buurtbewoners

Volgens mede-organisator Jacqueline van Tilburg was het enthousiasme na het winterproject zo groot dat een zomeractiviteit niet kon uitblijven. Vrijwilligers in de wijk misten zelfs de gezamenlijke inzet en besloten daarom om opnieuw iets te organiseren. De samenwerking leverde een gevarieerd programma op voor de buurt.

De Zomerfeesten Schadewijk zijn bedoeld om bewoners samen te brengen en plezier te beleven in de eigen omgeving. Voor meer informatie over de activiteiten kun je terecht op de website van de Zomerfeesten.