Gemeenteraad Tilburg neemt adviezen Tilburgerberaad over

De gemeenteraad van Tilburg heeft bijna alle adviezen uit het Tilburgerberaad over een eerlijke energietransitie overgenomen. Alleen het advies om het elektriciteitsnet door de gemeente te laten beheren is afgewezen.

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Het Tilburgerberaad, een burgerberaad over een eerlijke energietransitie, heeft geleid tot meerdere adviezen die nu door de gemeenteraad zijn aangenomen. Op maandag 8 juni werd hier een besluit over genomen. Het afgewezen advies over het beheer van het elektriciteitsnet kon niet worden uitgevoerd, omdat deze taak wettelijk bij netbeheerder Enexis ligt.

Het Tilburgerberaad was een primeur voor de gemeente Tilburg. Tijdens vijf bijeenkomsten wisselden deelnemers ervaringen en meningen uit om tot adviezen te komen. Deze adviezen zijn samengebracht in een eindverslag, dat ook online beschikbaar is. Het rapport bevat onder andere ideeën over betere informatievoorziening, betrokkenheid van inwoners en het toegankelijk maken van de energietransitie voor iedereen.

Concrete stappen volgen

Nu de adviezen zijn aangenomen, gaat de gemeente samen met een monitoringsgroep aan de slag met de uitwerking en uitvoering. Het doel is om de aanbevelingen om te zetten in concrete resultaten. Het proces wordt hierbij zorgvuldig geëvalueerd.

Speciale aandacht gaat naar jongeren en mensen met psychische of financiële problemen, om te zorgen dat zij ook mee kunnen doen in de energietransitie. Daarnaast worden inwoners actief betrokken bij isolatie- en verduurzamingsplannen.

Het eindverslag, inclusief een evaluatie van het burgerberaad, is te vinden op de website van Denk Mee Tilburg.