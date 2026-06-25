TOP Oss traint twee uur in volle zon: 'ChatGPT gevraagd wat het beste is'

De training werd een uur vervroegd, maar vervolgens stond de selectie van TOP Oss donderdag van tien tot twaalf uur op het kunstgrasveld van het Frans Heesen Stadion voor de eerste training van het seizoen. Volgens de staf verantwoord afzien voor sommige spelers: "Heb zonnebrand factor t-shirt voor hem meegenomen!"

Ook voor keeper Mike Havekotte was het even aanpoten de eerste training. "Ik ben blij om weer met z'n allen op het veld te staan." Met thermokleding aan betrad de aanvoerder het veld. "Anders krijg je allemaal brandwonden als keeper op dit kunstgras, dat wil je ook niet hebben."

Een van de nieuwe gezichten was Richard van der Venne. Helemaal nieuw is hij niet, want de Geboren Ossenaar speelde van 2015 tot 2018 ook al voor TOP. "Het was best even afzien. Ik kon mijn shirt uitwringen, maar het is wel goed voor de conditie. Gisteren had ik een looptest en door het warme veld had ik daarna blaren onder mijn voet."

De spelers van TOP kregen tijdens de training extra drinkpauzes, natte handdoeken en aan het einde een ijsje. "Handdoeken daar doe ik niet aan, maar dat ijsje was lekker", zegt Havekotte. "Ik heb me goed ingesmeerd voor de training en neem morgen voor Van der Venne zonnebrand factor t-shirt mee, haha!"

Verantwoord trainen

Trainer Sjors Ultee doet niet aan een tropenrooster of hitteplan. "We stonden wel twee uur op het veld, maar normaal hebben we binnen activatietraining. Door het goede weer hebben we nu buiten de warming-up gedaan en hebben we uiteindelijk 75 minuten effectief getraind."

Hij gaf zijn spelers extra drinkpauzes. "Maar tijdens het afwerken wilden ze niet eens drinken en geen enkele speler heeft geklaagd over de hitte." Zijn doel met TOP Oss is om dit seizoen meer punten te halen dan de 44 van het afgelopen seizoen.

Coach Dennis van Leeuwen houdt alle data van de spelers in Oss bij. "Alles wordt gemeten, dus als het niet verantwoord is, zouden we het niet doen." Zo greep hij bij de eindpartij in door iets eerder te stoppen in verband met het weer.

Vrijdag weer training

De temperatuur loopt de komende dagen nog verder op, maar TOP Oss gaat door met trainen. "Het Nederlands elftal speelt vannacht, dus wil ik niet al te vroeg trainen op vrijdag." En dus besloot Ultee hulp te vragen van AI. "ChatGPT zei dat we het beste 's avonds laat kunnen trainen, maar dat zie ik ook niet helemaal zitten." En dus gaat TOP ook vrijdag in de volle zon trainen.