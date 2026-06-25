Drenkeling uit recreatieplas Eindhoven gehaald, hulpverleners raken onwel

Bij recreatieplas De IJzeren Man aan de Javalaan in Eindhoven is donderdagmiddag een 19-jarige man uit het water gehaald. De drenkeling werd snel gevonden en is naar de kant gebracht. Er is daarna ook een agent naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere toegesnelde hulpverleners raakten namelijk onwel.

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Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat. De drenkeling is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen voor de drenkeling. Er landde ook een traumahelikopter bij het water.

Onwelwording hulpverleners

Door de intensiteit van de reanimatie in combinatie met de hitte, zijn enkele hulpverleners tijdens het reanimeren onwel geworden. Ook voor die hulpverleners zijn ambulances ter plaatse gekomen. Eén hulpverlener, een agent, is naar het ziekenhuis gebracht.