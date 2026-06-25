Gemeente Oss bekijkt ideeën verkeersveiligheid

Gemeente Oss heeft ideeën en suggesties van inwoners bekeken na een inspraakavond over verkeersveiligheid en verbeteringen in Ruwaard, Schadewijk en Ussen.

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De inspraakavond vond eind vorig jaar plaats. Tijdens deze bijeenkomst konden inwoners aangeven welke problemen ze ervaren in het verkeer en welke verbeteringen wenselijk zijn. De gemeente bedankt de aanwezigen voor hun betrokkenheid en heeft alle ingebrachte ideeën geanalyseerd.

Uit de suggesties zijn drie typen maatregelen gekomen. Kleine aanpassingen worden nu verder uitgewerkt en in oktober 2026 aan de gemeenteraad voorgelegd. Grotere maatregelen, zoals herinrichtingen van wegen, worden voor de toekomst meegenomen. Sommige ideeën worden niet uitgevoerd, vanwege praktische bezwaren.

De maatregelen richten zich specifiek op de wijken Ruwaard, Schadewijk en Ussen. De gemeente benadrukt dat het verbeteren van verkeersveiligheid en de openbare ruimte een voortdurend proces is.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van de gemeente Oss.