Extra ijsblokjes voor chauffeurs in truckerscafé De Ketting

Ook voor vrachtwagenchauffeurs is het hard werken met een hittegolf. Medewerkster Kore werkt in de bediening bij truckerscafé De Ketting in Boxtel en ziet dat het voor de chauffeurs bikkelen is: "Op ons verrassingsmenu hebben we nu als toetje een ijsje, en in de drankjes doen we extra veel ijsblokjes! Dat waarderen ze wel merken we."

Zelf vindt ze het ook behoorlijk pittig in de bediening: "Het is écht heet. Af en toe gooi ik maar even een ijsklontje in mijn blouse om af te koelen. En denken aan koude dingen, dat was de tip van mijn oma."

Trucker Geert uit Woerden zit er even te lunchen. Hij is dorstig, want een tweede glaasje sinaasappelsap verschijnt al op tafel voor het eerste op is. Maar verder heeft hij nergens last van: "Ik heb veel heter meegemaakt toen ik op zee werkte en in Afrika. Daar werd het wel 45 graden. Met airco in de wagen is het hier goed te doen."

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