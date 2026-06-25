Tientallen mensen op de vuist bij watergevecht: steekwonden en arrestaties

Een watergevecht is woensdagavond in Schijf uitgemond in een grote vechtpartij waarbij zelfs werd gestoken. Twee mannen van 27 en 32 jaar raakten gewond. Er werden ook twee mensen opgepakt.

Steekwonden

Rond negen uur 's avonds ging het mis op een terrein aan de Molendreef in Schijf. De avond begon met een watergevecht, maar dat sloeg om in een daadwerkelijke vechtpartij tussen tientallen personen.

Een van de gewonden heeft steekwonden. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Verdachten zitten vast

Twee verdachten werden opgepakt: een 18-jarige man en een 22-jarige man. "Het onderzoek naar de exacte toedracht van de vechtpartij loopt nog. Verdachten en getuigen worden gehoord", besluit de politie.