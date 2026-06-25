Zorgvilla voor ernstig zieke kinderen in Waalre moet dicht

De kindzorgvilla’s van Villa ExpertCare in Waalre en het Utrechtse Vleuten moeten uiterlijk 1 juli de deuren sluiten. De kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn onder de maat volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Volgens de cliëntenraad komen ernstig zieke en meervoudig beperkte kinderen nu zonder zorg te zitten.

Volgens Baart is dat ontstaan doordat Villa ExpertCare zelf personeel heeft ontslagen. Ook was het moreel laag. "Medewerkers kregen het gevoel: zoek het maar uit."

Te weinig medewerkers Bij ExpertCare zijn de afgelopen tijd veel medewerkers vertrokken. Jonas Baart van de cliëntenraad zegt dat de kwaliteit van de zorg volgens hem niet het probleem was. "De zorg is goed, maar er zijn te weinig medewerkers. Op een 24-uursdienst horen drie mensen te staan. De roosters zijn niet meer rond te krijgen", zegt hij tegen RTV Utrecht .

De twee zorgvilla’s bieden 24-uurszorg aan kinderen met een ernstige, vaak meervoudige beperking. Villa ExpertCare maakte een paar maanden geleden bekend de locaties te willen sluiten vanwege financiële problemen. Volgens minister Mirjam Sterk moest dat worden uitgesteld totdat voor alle kinderen een geschikte nieuwe zorgplek was gevonden. Twee weken geleden schreef ze daarover nog een brief aan de Tweede Kamer.

Baart: "Wij waarschuwen al maanden dat dit zou gebeuren. Bij de IGJ, bij de minister en bij iedereen die het wilde horen. De reactie was steeds: wij nemen het serieus, heb vertrouwen. Dat vertrouwen blijkt helemaal niets waard te zijn. Alle beloftes zijn gebroken. De kinderen zitten nu zonder zorg. Dat is geen ongeluk, maar het gevolg van wanbeleid en maandenlang wegkijken", zegt hij.

Loopt nog een kort geding

Opvallend is dat de aanwijzing van de IGJ komt terwijl de voorzieningenrechter zich nog buigt over een kort geding over de sluiting. Dinsdag stapte de cliëntenraad naar de rechtbank om te voorkomen dat de zorgvilla’s sluiten voordat voor alle kinderen een andere plek is gevonden. Volgens de raad had de inspectie Villa ExpertCare juist moeten verplichten de locaties open te houden totdat die zorg beschikbaar is.

Nog voordat de rechter uitspraak heeft gedaan, heeft de IGJ nu dus besloten dat de locaties uiterlijk 1 juli dicht moeten. Volgens de inspectie moeten de kinderen zo snel mogelijk worden overgeplaatst naar andere zorgaanbieders.

Volgens de cliëntenraad is dat in de praktijk niet haalbaar. Er wordt volgens de raad al maanden gezocht naar passende plekken, maar voor een aantal kinderen is die gespecialiseerde zorg er nog altijd niet. De cliëntenraad spreekt daarom van een "doemscenario". Verdeeld over Waalre en Vleuten gaat het nog om zo’n 10 of 11 kinderen, maar volgens Baart is een grotere groep uit beeld, bijvoorbeeld omdat ouders het niet meer vertrouwden en thuis zorg zijn gaan leveren.

'Opvallend'

Advocaat Roeland de Mol, die de cliëntenraad vertegenwoordigt, noemt het opvallend dat de inspectie de aanwijzing geeft terwijl de rechter zich nog over de zaak buigt. "Er zijn kinderen die vierentwintig uur per dag gespecialiseerde zorg nodig hebben en die nu nergens terechtkunnen. Dinsdag vroeg de IGJ de rechter nog om vertrouwen. Donderdag bevestigt zij precies het scenario waarvoor wij waarschuwden."

De IGJ laat weten dat de aanwijzing is gegeven omdat de kwaliteit en veiligheid van de zorg op beide locaties onder de maat is, maar wil daar vooralsnog geen toelichting op geven.

De voorzieningenrechter doet donderdag uitspraak in het kort geding.