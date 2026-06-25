Peperduur kinderbad De Splinter na een jaar weer open: 'Leuk, leuk, leuk!’

Een jaar bleef het kinderzwembad dicht, maar sinds woensdag kan er eindelijk weer met water gespeeld worden in het kinderzwembad en de waterspeeltuin van De Splinter. Dit is het peperdure bad van de gemeente Eindhoven waar 1,1 miljoen euro voor is betaald. De coating liet los en daarna bleef het bad door de herstelwerkzaamheden een jaar dicht.

Eindelijk weer lachende gezichtjes in het water van het populaire speelpark De Splinter. “Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk”, geeft Adam van zes als reactie. Zijn vader kijkt in de schaduw toe. Hij is ook blij dat ze er terecht kunnen. “Het was voor de kinderen minder leuk, maar het is op het juiste moment weer opengegaan.” Op hete dagen is deze plek een uitkomst om in Eindhoven verkoeling te zoeken. Dat kon nu al sinds juni vorig jaar niet meer. Saliha Turkdogan zit aan een picknicktafel onder bomen. “De kinderen vroegen elke keer wanneer ze weer mochten zwemmen. Gisteren zijn we voor het eerst gekomen. Kinderen blij, wij blij. We waren eraan toe.” Ze zit tevreden met anderen in de schaduw. “Het is zo heerlijk. Een beetje een windje erbij. Thuis is het heel erg warm. Ik heb wel airco in een kamer, maar het is verder veel te warm.”

Saliha (links) zoekt verkoeling onder de bomen (foto: Rogier van Son).

"Het is jammer dat er veel problemen mee zijn geweest."

Het speelpark is een begrip in Eindhoven. Op een drukke dag zijn er duizenden mensen. De gigantische speeltuin is geliefd bij kinderen tot ongeveer twaalf jaar. Parkbeheerder Hugo Jansen kijkt tevreden naar de spelende kinderen in het water. “Ik ben heel blij. We hadden al schoolreisjes met in totaal 150 kinderen. Op voorhand vroegen ze of het bad open zou zijn. We konden nog geen definitief antwoord geven in de dagen daarvoor.” Hij had op de dag zelf goed nieuws. “Dan zie je binnenkomen en dan zie je blije gezichten.” Hoe anders was het nog begin juni. Hekken en een afzetlint om het bad moesten voorkomen dat er gespeeld werd. De situatie was te gevaarlijk. De coating op de bodem liet los en daardoor kwamen er scherpe randjes aan. “Dan is het niet meer verantwoord om het open te houden.”

In Speelpark de Splinter in Eindhoven kan weer in het kinderbadje gespeeld worden (foto: Rogier van Son).

"Het komt heel nauw bij het aanbrengen van die coating”, zegt parkbeheerder Hugo Janssen. “Dan gaat het om weersomstandigheden zoals de temperatuur. Wellicht dat daarin iets mis is gegaan destijds.” Dat verklaart ook waarom het zo lang duurde voordat het gemaakt werd. “Je moet de juiste condities hebben om te kunnen herstellen. Mensen vroegen waarom het niet in de winter werd gedaan omdat er dan tijd genoeg was, maar dat kon gewoon überhaupt niet.” "Het is jammer dat er veel problemen mee zijn geweest. De gemeente en de aannemer hebben er alles aan gedaan om het nog dit seizoen open te krijgen."

Zo lag het zwembad er eerder bij (foto: Rogier van Son).