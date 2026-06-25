Aangepaste openingstijden kermis Boxmeer

De openingstijden van de kermis in Boxmeer zijn aangepast door de hitte. Vrijdag en zaterdag gaat de kermis later open om bezoekers te beschermen tegen de extreme temperaturen.

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Vanwege de aanhoudende warmte heeft de burgemeester van Boxmeer besloten om de openingstijden van de kermis aan te passen. Het besluit is genomen om de gezondheid en veiligheid van bezoekers, exploitanten en medewerkers te waarborgen.

Vrijdag 26 juni opent de kermis om zes uur ’s avonds in plaats van vier uur ’s middags. Op zaterdag 27 juni begint de kermis om zes uur ’s avonds in plaats van twaalf uur ’s middags. Hiermee wordt geprobeerd de drukste uren te verplaatsen naar een tijdstip waarop de temperaturen minder extreem zijn.

Gezondheid staat voorop

Door de later startende openingstijden kunnen bezoekers op een moment komen waarop de hitte iets is afgenomen. Dit is vooral belangrijk voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. Het aanpassen van de tijden is een maatregel om gezondheidsrisico's door de hitte te verminderen.

Bezoekers worden geadviseerd voldoende water te drinken en elkaar in de gaten te houden tijdens de kermis. Ondanks de aanpassingen hoopt de organisatie dat iedereen kan genieten van het evenement.