Twee mensen opgepakt en vier auto's in beslag genomen bij verkeerscontrole

Twee mensen zijn maandag aangehouden bij een verkeerscontrole in Eindhoven voor bezit van harddrugs en pepperspray. Ook zijn vier auto's en twee messen in beslag genomen. De controle vond plaats in de Oude Brouwerstraat, rond de Kruisstraat en Woenselse Markt. Buurtbewoners trekken hier regelmatig aan de bel over het rijgedrag.

De controle werd uitgevoerd door de gemeente Eindhoven en de politie, samen met de Belastingdienst en de douane. Tijdens de controle zijn 85 verkeersboetes uitgeschreven, onder andere voor rijden zonder rijbewijs, verlopen apk’s, door rood rijden, fout parkeren, niet-handsfree bellen en rijden onder invloed.

Twee auto's zijn in beslag genomen omdat de bestuurders meerdere verkeersovertredingen op hun naam hadden staan. De twee andere auto’s vanwege openstaande belastingschulden. De Belastingdienst inde tijdens de controle 72.000 euro aan belastingschulden.

Criminaliteit en overlast

In het gebied spelen problemen zoals criminaliteit en overlast. De gemeente werkt samen met de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst om "deze hardnekkige ondermijning aan te pakken".

Dat doen ze onder andere door criminele netwerken op te sporen en te bestrijden. "Zo willen we de aantrekkingskracht doorbreken die dit gebied ongewenst ook heeft op criminelen. Ook willen we voorkomen dat deze zich verplaatst naar een ander gebied in de stad."

Ook is de gemeente bezig om het zwerfafval te verminderen en te werken aan een uitgebreider winkelaanbod. "Eén van de ambities is dat mensen zich op de Woenselse Markt en Kruisstraat fijn en veilig voelen, thuis en op straat."