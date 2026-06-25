Seeligpark Zomerfeest afgelast door hitte

Het Seeligpark Zomerfeest in Breda op 27 juni gaat niet door vanwege de verwachte hitte. Code oranje is van kracht met temperaturen van minimaal 34 graden. Dit brengt gezondheids- en veiligheidsrisico’s met zich mee.

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De gemeente Breda en partner Breda Actief hebben het zomerfeest in het Seeligpark afgelast. Het evenement zou plaatsvinden op zaterdag 27 juni, maar de hitte en beperkte voorzieningen in het park maken het onverantwoord om door te gaan.

Het park, dat nog in aanleg is, heeft weinig schaduwrijke plekken en waterpunten. Dit maakt het moeilijk om bezoekers voldoende verkoeling te bieden. Vooral kinderen en jongeren, de doelgroep van het zomerfeest, lopen extra risico onder deze omstandigheden.

Activiteiten niet haalbaar

Naast de gezondheidsrisico’s kunnen de geplande activiteiten niet goed worden uitgevoerd. Waterspellen en toezicht op veiligheid vragen extra begeleiding, die niet kan worden gegarandeerd bij deze temperaturen. De organisatie vindt het daarom noodzakelijk om het evenement te verplaatsen.

De gemeente en Breda Actief kijken naar een nieuwe datum in de herfst. Ze betreuren de afgelasting, maar benadrukken dat de veiligheid en het welzijn van bezoekers altijd voorop staan. Verdere informatie over de nieuwe datum volgt later.