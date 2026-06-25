Subsidie voor tien culturele organisaties in Breda

Gemeente Breda heeft voor 2027-2028 tien culturele organisaties subsidie toegekend. Zij ontvangen samen jaarlijks 391.020 euro om de stad bruisend en cultureel aantrekkelijk te houden.

Gevonden voor jou

Breda wil de culturele sector versterken en toekomstbestendig maken. De subsidies zijn onderdeel van het cultuurbeleid 'Stad van Creatief Talent 2025-2040'. Dit beleid richt zich op professionele kunst- en cultuurorganisaties die bijdragen aan de culturele infrastructuur van de stad. Met de financiële steun kunnen zij hun activiteiten verder ontwikkelen, nieuwe samenwerkingen aangaan en een breed publiek bereiken.

De tien organisaties die subsidie krijgen, zoals Poppodium Phoenix en Kunstbende, onderscheiden zich door hun artistieke kwaliteit en maatschappelijke betekenis. Zij zorgen voor festivals, podiumkunsten, muziek en innovatieve projecten. De gemeente benadrukt dat deze initiatieven bijdragen aan ontmoeting, creativiteit en ontwikkeling voor inwoners.

Breder cultuurbeleid

Naast deze tweejarige subsidies ondersteunt Breda ook andere culturele initiatieven. Eerder werden vierjarige subsidies toegekend aan 23 instellingen. Daarnaast kunnen amateurkunstenaars, talenten en professionele makers jaarlijks subsidie aanvragen voor culturele projecten. Vanaf 1 augustus kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend voor activiteiten in 2027.

Met deze regelingen bouwt Breda aan een divers cultureel ecosysteem in de stad, wijken en dorpen. Dit maakt de stad aantrekkelijker om te wonen, werken en bezoeken.