Nationaal Hitteplan van kracht in Breda

Het Nationaal Hitteplan is van kracht in Breda vanwege de aanhoudende hitte. Bewoners worden opgeroepen extra zorg te dragen voor kwetsbare groepen en dieren. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om verkoeling te zoeken in de stad, zoals waterspeelplekken en parken. Ook het Stedelijk Museum biedt tot en met zondag gratis toegang.

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In Breda is het Nationaal Hitteplan van kracht vanwege de extreme warmte. Het plan roept op tot extra zorg voor kwetsbare groepen, waaronder baby’s, ouderen, dak- en thuisloze mensen, jonge kinderen en dieren. De hitteperiode wordt zelfs een superhittegolf genoemd, wat de urgentie onderstreept.

Om verkoeling te zoeken zijn er in Breda tal van opties. De stad biedt meerdere waterspeelplekken, zoals op de Grote Markt, het Kasteelplein en het Van Sonsbeeckpark. Deze plekken zijn dagelijks geopend van tien uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. Voor een frisse duik kunnen inwoners ook terecht bij de Galderse Meren, waar via een WhatsApp-service met een druktemeter de actuele drukte kan worden gecontroleerd.

Gratis museumbezoek

Wie liever binnen blijft, kan verkoeling zoeken in buurthuizen, bibliotheken of het Stedelijk Museum. Het museum biedt tot en met zondag 28 juni gratis toegang voor Bredanaars. Bezoekers kunnen hier niet alleen genieten van de koelte en een glas water, maar ook meer leren over de geschiedenis van de Oranje-Nassaus.

Groene plekken in Breda

Breda staat bekend als Stad in een Park en heeft vele groenplekken voor een wandeling of rustmoment. Populaire locaties zijn het Mastbos, het Liesbos en parken zoals Park Valkenberg en het pas geopende Seeligpark. Deze natuurlijke omgeving biedt een aangename mogelijkheid om aan de hitte te ontsnappen.

Met deze initiatieven hoopt de stad dat bewoners elkaar helpen en samen het hoofd koel houden tijdens deze uitzonderlijke hitteperiode.