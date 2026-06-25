Gemeentehuis Zevenbergen open als koelteplek

Inwoners van Zevenbergen kunnen de komende dagen terecht in het gemeentehuis om af te koelen. De locatie is geopend vanwege de warme temperaturen en biedt een plek om uit te rusten.

Gevonden voor jou

Het gemeentehuis aan de Pastoor van Kessellaan in Zevenbergen stelt vandaag, morgen en zaterdag haar deuren open als koelteplek. De ruimte is toegankelijk van acht uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds. Inwoners kunnen hier even op adem komen tijdens de hitte.

De gemeente benadrukt dat de locatie vooral bedoeld is voor kwetsbare groepen. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen, jonge kinderen, zwangeren en mensen met gezondheidsproblemen. Ook inwoners van huizen die snel warm worden, zijn welkom. Aanmelden is niet nodig en het gebruik van de koelteplek is gratis.

Zelfvoorzienend

Bezoekers wordt aangeraden om zelf een flesje water mee te nemen en eventueel eten, als zij langer willen blijven. De koelteplek is geen medische opvang. Bij ernstige klachten door de hitte wordt geadviseerd om direct 112 te bellen.

Meer locaties mogelijk

Momenteel is er één koelteplek ingericht in Zevenbergen. De gemeente houdt de situatie in de gaten en bekijkt of extra locaties nodig zijn als de hitte aanhoudt.

Naast het gebruik van de koelteplek roept de gemeente op om goed te blijven hydrateren, zon zoveel mogelijk te vermijden en zware inspanning uit te stellen. Extra aandacht voor kwetsbare mensen in uw omgeving kan helpen om samen de hitte door te komen.