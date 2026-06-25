Willem van der Aa-park in Oisterwijk officieel geopend

Het vernieuwde Willem van der Aa-park in Oisterwijk is woensdag 24 juni feestelijk geopend door wethouder Anne Cristien Spekle, samen met leerlingen van Basisschool De Groene Parel.

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De werkzaamheden aan het Willem van der Aa-park zijn afgerond en het park is nu klaar voor de toekomst. Bij de opening waren ook de kleinzoon van naamgever Willem van der Aa en twee basisschoolleerlingen aanwezig, wat het moment extra bijzonder maakte.

Na de officiële opening ging het feestprogramma van start. Het park stond vol met activiteiten voor jong en oud. SkateOn verzorgde een skate demonstratie en wedstrijd, terwijl de brandweer voor verkoeling zorgde. Bezoekers konden genieten van ijsjes, een springkussen en een speeltuin. Daarnaast maakte een kettingzaagkunstenaar live houten kunstwerken.

Het vernieuwde park is ontworpen als een ontmoetingsplek voor alle leeftijden en is aangepast om beter bestand te zijn tegen extreem weer. Er zijn verschillende bomen, vaste beplanting en wadi’s aangelegd. Wadi’s zijn lage gebieden die regenwater opvangen en langzaam laten wegzakken.

Met deze aanpassingen hoopt de gemeente dat het Willem van der Aa-park een fijne en duurzame plek wordt waar inwoners trots op kunnen zijn. De blije gezichten en positieve reacties tijdens de opening lijken daar al op te wijzen.