Gemeente Dongen biedt leningen voor levensloopbestendig wonen

In Dongen kunnen inwoners hun woning aanpassen om langer zelfstandig te wonen en deze verduurzamen. De gemeente biedt hiervoor speciale leningen aan: de Verzilverlening en de Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen.

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Maar liefst 80 procent van de woningen in Dongen is geschikt om levensloopbestendig te maken. Dat betekent dat deze huizen met aanpassingen comfortabel en veilig blijven, ook als bewoners ouder worden. Daarnaast kunnen inwoners hun huis energiezuiniger maken, bijvoorbeeld met isolatie of zonnepanelen.

Voor het financieren van deze aanpassingen en verduurzamingsmaatregelen biedt de gemeente Dongen twee leningen aan. Met de Verzilverlening kunnen huiseigenaren de overwaarde van hun woning gebruiken, zonder dat de maandlasten stijgen. De Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen is bedoeld voor specifieke woningaanpassingen en duurzaamheidsmaatregelen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Via de Stimuleringslening kunnen bewoners bijvoorbeeld een slaapkamer op de begane grond laten bouwen of drempels verwijderen. Ook praktische hulpmiddelen in huis, zoals aangepaste sanitairvoorzieningen, vallen onder de mogelijkheden. Voor verduurzaming biedt de lening ruimte voor investeringen in onder andere warmtepompen, zonnepanelen of een groen dak.

De gemeente werkt samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) om deze leningen te verstrekken. Eerst wordt beoordeeld of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Als dat het geval is, behandelt SVn de aanvraag en verstrekt de lening.

Inwoners die meer willen weten over de voorwaarden en mogelijkheden kunnen terecht op de website van de gemeente Dongen.