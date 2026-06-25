Aanleg kunstgrasvelden Olympia '60 Dongen gestart

In Dongen is begonnen met de aanleg van kunstgrasvelden bij voetbalvereniging Olympia ’60. Het sportpark Crispijn krijgt een flinke opknapbeurt, die naar verwachting tot eind augustus zal duren. De gemeente en de club werken nauw samen aan dit project. Het fietspad langs de Kanaaldijk Noord is tijdelijk afgesloten.

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De aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden is een investering in duurzame en toekomstbestendige sportvoorzieningen voor de inwoners van Dongen. Het sportpark krijgt meer speelcapaciteit, waardoor trainingen en wedstrijden vaker doorgang kunnen vinden, ongeacht het weer. Dit biedt vooral voor jeugdleden en andere sporters meer mogelijkheden.

Verbeteringen op het sportpark

Naast de kunstgrasvelden krijgt veld 2 een nieuwe grasmat. Olympia ’60 gebruikt het moment om de entree van het park en het clubgebouw te moderniseren. De samenwerking tussen de gemeente en de voetbalvereniging wordt door beide partijen gewaardeerd. Met deze verbeteringen blijft het sportpark een veilige en plezierige plek om te voetballen.

Verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden

De werkzaamheden zorgen tijdelijk voor meer vrachtverkeer. In de eerste zes weken wordt grond afgevoerd en materiaal aangevoerd via het fietspad aan de Kanaaldijk Noord. Vanaf 6 juli tot eind augustus vindt nog beperkt vrachtverkeer plaats via de Kerkstraat.

Het fietspad langs de Kanaaldijk Noord is sinds begin juni afgesloten en blijft dat ongeveer zes weken. Fietsers worden omgeleid via de Wilhelminastraat, Hertog Janstraat en andere nabijgelegen fietspaden. De omleidingsroute is duidelijk aangegeven met borden.