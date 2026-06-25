Opknapbeurt voor park en volière in Dongen

Park Vredeoord in Dongen heeft een grondige opknapbeurt gekregen. Vooral de volière, een geliefd onderdeel van het park, is flink onder handen genomen. Vrijwilligers en verenigingen werkten samen om het groene hart van Dongen te verbeteren. Het resultaat werd deze week gepresenteerd.

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Midden in het centrum van Dongen ligt Park Vredeoord, een plek waar inwoners graag samenkomen. Het park en het nabijgelegen Wilhelminaplein vormen een groen hart dat het decor is van vele evenementen. Binnenkort worden hier weer de kermis en de Zomerspelen gehouden.

Het park wordt dagelijks intensief gebruikt door jong en oud. Kinderen spelen op de houten speeltoestellen, terwijl sporters en wandelaars genieten van de open ruimte en het groen. Op de bankjes ontmoeten mensen elkaar voor een praatje, en met warm weer is het watertappunt populair. Het park is meer dan een recreatieplek; het is een sociale ontmoetingsplaats.

Volière opgeknapt

Een opvallend onderdeel van Park Vredeoord is de volière, die al sinds 1955 in het park staat. De afgelopen maanden heeft dit stukje Dongen een grondige opknapbeurt gekregen. Het rieten dak is vernieuwd, net als het gaas en de vloer. Daarnaast is zowel de binnen- als buitenkant opnieuw geschilderd. Ook de beplanting rondom de volière is aangepakt.

Vogelvereniging The little Birds heeft gezorgd voor 45 nieuwe vogels, zoals zebravinken, parkieten en tortelduiven. Vrijwilliger Toon Buijks verzorgt de vogels al sinds 1990 met veel toewijding. De samenwerking tussen gemeente, vrijwilligers en verenigingen toont hoe lokale betrokkenheid het park kan verbeteren.

Betrokkenheid gewaardeerd

Deze week sprak wethouder Annemarie van Eenennaam haar dank uit aan alle betrokkenen. Ze benadrukte dat de vernieuwde volière een voorbeeld is van hoe samenwerking de leefomgeving kan verbeteren. Volgens haar draagt de volière bij aan de levendigheid van het park en verbindt het verschillende generaties.

Park Vredeoord en het Wilhelminaplein blijven belangrijke plekken in Dongen. Dankzij de inzet van vrijwilligers en de vele activiteiten blijft het groene hart een plek voor ontmoeting en verbondenheid, nu en in de toekomst.