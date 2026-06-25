Mike van Dijk verruilt FC Eindhoven voor Vitesse

Mike van Dijk vertrekt na negen jaar bij FC Eindhoven en gaat aan de slag bij Vitesse als trainer van Jong Vitesse en assistent-trainer van het eerste elftal.

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Na negen seizoenen neemt Mike van Dijk afscheid van FC Eindhoven. De 34-jarige trainer krijgt bij Vitesse een dubbelrol: hij wordt hoofdtrainer van Jong Vitesse en assistent-trainer bij het eerste elftal.

Van Dijk begon zijn carrière bij FC Eindhoven in 2016 als stagiair bij de jeugdopleiding. In de jaren daarna vervulde hij verschillende functies binnen de club. Sinds 2020 maakte hij deel uit van de technische staf van het eerste team.

Bijzondere band met Eindhoven

Van Dijk kijkt met veel dankbaarheid terug op zijn tijd bij FC Eindhoven. Hij benadrukt dat de club een speciale plek in zijn hart heeft en dat de kansen die hij daar kreeg belangrijk zijn geweest voor zijn ontwikkeling als trainer.

Technisch manager Marc Scheepers prijst de groei die Van Dijk heeft doorgemaakt. Hij geeft aan trots te zijn dat Van Dijk deze stap kan maken en spreekt zijn waardering uit voor zijn inzet en betrokkenheid bij de club.

Interne oplossing voor vertrek

Het vertrek van Van Dijk wordt intern opgevangen. FC Eindhoven laat weten dat er later meer informatie komt over de verdere invulling van de technische staf.