Jongensdroom komt uit voor Joël Borelli met 'Bij ons in Brabant'

"Dit is het grootste wat ik ooit heb gedaan!", glundert de Eindhovense entertainer Joël Borelli. Hij is dit weekend hét gezicht van een nieuwe concertserie in het Philips Stadion. 'Bij ons in Brabant' gaat vrijdag onder snikhete omstandigheden in première.

Geheel in stijl, als een echte superster, arriveert Joël Borelli donderdagochtend in het Philips Stadion. In zijn luxe en hippe 45-kilometer wagentje rijdt hij stapvoets het stadion binnen en stapt vlak voor het podium uit. In de zon is het donderdagochtend rond tien uur al goed warm. "Het is gewoon zeven graden koeler in dit karretje", grapt de zanger waarna knuffels en hartelijke begroetingen met crewleden volgen. De 'superster' is een gewone Eindhovense jongen. De omstandigheden voor het geven van een concert zijn verre van ideaal voor het organiseren van een groot evenement. Er worden temperaturen van hoog in de dertig graden voorspeld. "Het enige waar ik een beetje nerveus over was, was of het weer goed zou zijn, maar onze lieve heer heeft een klein beetje overdreven." Concertorganisator 'This is Live' heeft verschillende voorzorgsmaatregelen genomen zodat het publiek zonder al te veel problemen naar het stadion kan komen. Zo wordt er gratis water en zonnebrandmiddel uitgedeeld en moeten twee nevelkanonnen zorgen voor verfrissing.

"Toen zei ik al: pap, ooit komt de dag dat ik hier ga spelen."

Borelli staat te stuiteren van enthousiasme en kan niet wachten tot het vrijdagavond acht uur is. "Straks staat het hier helemaal vol." Hij zwaait zijn arm over een leeg veld. Gras is er niet te zien. Er liggen metalen platen op de grond. "Was het maar al zover."

Op het podium repeteren een stuk of vijftien dansers hun passen. "Hier gaat het gebeuren", roept Borelli als hij zelf het podium betreedt. Het is een jongensdroom die uitkomt voor de in Eindhoven geboren en getogen zanger. "Vroeger zat ik daar als jongetje van een jaar of zeven met ons pap op de tribune", wijst hij naar een plekje boven de spelerstunnel. "Toen zei ik al: pap, ooit komt de dag dat ik hier ga spelen." Veel talent voor voetbal had hij niet, maar zijn vader had destijds toch alle vertrouwen in zijn zoon. "Jongen, ik denk dat het gaat lukken. Vorige week was hij hier en zei hij: is het je toch gelukt." Borelli heeft zich de afgelopen maanden goed voorbereid op de twee concerten. "Ik heb alle arrangementen zelf geschreven."

"Guus is een instituut. Ik kreeg vorige week het pasje voor het stadion en toen voelde het alsof ik zijn huis betrad."