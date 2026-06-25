Belgische invasie op Galderse Meren: 'Het is hier net Klein Marrakesh'

Recreatieplas De Galderse Meren bij Breda wordt deze zomer overspoeld door Belgische bezoekers. En dan vooral door grote groepen jongvolwassenen uit Antwerpen met een Marokkaanse achtergrond. Op drukke middagen bestaat strand C volgens vaste bezoekers voor zeventig tot tachtig procent uit Belgen. Dat zorgt voor een levendige sfeer, maar soms ook voor ergernis over harde muziek, blowen en de enorme drukte.

Terwijl Franstalige rapmuziek uit een speaker knalt, relaxen de Belgen op de Galderse Meren in of aan het water. "Het is hier net Klein Marrakesh", lacht een jongeman uit Antwerpen terwijl hij om zich heen kijkt. Hij is een van de vier vrienden die voor het eerst voor verkoeling naar Breda zijn gereden. "Ik zie alleen maar bekenden." De toestroom is volgens vaste badgasten de afgelopen jaren enorm gegroeid. Waar het vroeger vooral Brabanders en Zuid-Hollanders van de campings uit de omgeving waren die naar de recreatieplas kwamen, weten nu complete vriendengroepen uit Antwerpen, maar ook uit Brussel, de weg naar Breda te vinden. Opvallend: het beeld geldt vooral voor strand C. Rond de grote zwemplas liggen nog altijd veel Nederlandse gezinnen en is de verhouding tussen Belgische en Nederlandse bezoekers veel evenwichtiger. Waarom ze de grens oversteken? Het antwoord is simpel. "In Antwerpen hebben we niet zulke mooie zwemplekken", vertelt Rachid terwijl hij voetvolley speelt. "Hier ben je in iets meer dan een half uur en het water is zo proper." Van een gezamenlijke oproep is volgens hem geen sprake. "Iedereen in Antwerpen kent deze plek gewoon via vrienden of familie. We geven het aan elkaar door."

"Iedereen in Antwerpen kent de Galderse Meren via vrienden of familie."

Op het strand lijkt het één grote ontmoetingsplek. Er wordt gezwommen, gevoetbald, gepicknickt en gelachen. Het is vooral een ontspannen dagje uit. Toch brengt de nieuwe populariteit ook wrijving met zich mee. Anne-Marie komt al veertig jaar naar de Galderse Meren. Ze benadrukt dat ze niets tegen de Belgische bezoekers heeft. "Maar ik erger me wel aan de harde muziek en het blowen. Maar dat zou ik ook doen als Nederlanders dat deden."

Volgens haar wordt daar veel te weinig tegen opgetreden. "Voor iemand die topless ligt te zonnen staat de handhaving meteen klaar. Maar bij keiharde muziek of joints lopen ze gewoon door. Dan gebeurt er niets en dat klopt niet."

Waterpret bij de Belgen op de Galderse Meren (foto: Omroep Brabant).

Ook Patricia, al ruim 16 jaar in de zomer wekelijks op de Galderse Meren te vinden, ziet de sfeer veranderen zodra de grote groepen Belgen arriveren. "Vanaf een uur of twee wordt het ineens veel drukker. Dan staan op verschillende plekken de speakers aan en wordt er geblowd. Dat geeft een onrustig gevoel." En voor sommigen zijn de grote groepen mannen ook intimiderend. "Ik heb al mensen weg zien gaan", zegt Anne-Marie. Esther naast haar vult aan: "Als dit nog erger wordt, ben ik zelf ook weg."

"Soms spreken we ze aan op harde muziek, een shishapijp of een kampvuurtje."

En waar het druk is, ontstaan ook irritaties. Dat blijkt wanneer een voetbal op het hoofd van een vrouw belandt. "Kun je niet uitkijken? Ik heb jullie al drie keer gewaarschuwd", roept ze naar een groep Belgische jongeren. De reactie laat niet lang op zich wachten. "Rustig maar, beetje respect he." De vrouw is daar niet van onder de indruk. "Respect? Met die harde muziek, joints met kinderen in de buurt en een bal op mijn hoofd? Waar is die van jullie dan?" Volgens een beveiliger, die anoniem wenst te blijven, verlopen de meeste dagen zonder grote problemen, maar neemt het Belgische bezoek de laatste jaren wel degelijk toe. Makkelijk te herkennen aan hun accent en ze komen soms in djellaba of Marokkaans voetbalshirt het strand op. "Hun aantal is de laatste jaren flink gegroeid. Soms spreken we mensen aan op harde muziek, een shishapijp met brandende kooltjes of een kampvuurtje."

Groepje Belgen ligt relaxed op de Galderse Meren.

Een Belgische man van achter in de twintig ligt prinsheerlijk op zijn luchtbed in het water en vindt het allemaal wel meevallen. Zelf blowt hij niet, maar ja, dat gebeurt. "Maar we zijn toch in Nederland, dan kan dat toch?" En de harde muziek? "Een muziekje moet kunnen, zolang je anderen niet stoort." Tja, dat lukt dus blijkbaar nog net niet helemaal. Hoe dan ook, de Galderse Meren zijn allang niet meer alleen een Brabants uitje.