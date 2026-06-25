Extra controles op spoor door ProRail vanwege hitte

Tijdens de hitte houdt ProRail het spoor extra in de gaten. Zo wordt bovenop het dagelijks onderhoud een zogeheten hitteschouw gedaan, laat een woordvoerder weten. De plaatsen waar aan het spoor is gewerkt, worden tijdens de hitte extra gecontroleerd. Medewerkers bekijken of de rails nog stevig op zijn plek liggen. "Deze controles voeren we normaal ook uit, maar tijdens de hitte vaker", zegt een woordvoerder.

ProRail wil zo storingen voorkomen. Zowel rails als elektronische meetsystemen zijn gevoelig voor hitte. Rails kunnen bijvoorbeeld millimeters opbollen, wat tot sein- en wisselstoringen kan leiden. Om de storingen te verhelpen, moet treinverkeer soms worden stilgelegd, aldus de woordvoerder.

Spoorbruggen bevatten veel onderdelen die gevoelig zijn voor hitte, zegt de woordvoerder. Zo ging donderdagochtend een spoorbrug bij Arnemuiden kapot, waardoor het treinverkeer en de scheepvaart tot stilstand kwamen. ProRail verwacht dat het treinverkeer vrijdagmiddag weer op gang komt.

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