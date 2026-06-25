Taakstraf geëist voor man die auto én kinderen van volkszanger meenam
Justitie eist een taakstraf van 120 uur tegen Tomas G., die eind vorig jaar de auto van volkszanger Sander Kwarten stal terwijl zijn kinderen op de achterbank zaten. Hoewel het volgens het OM ‘zeer kwalijk’ is dat hij is weggereden met de kinderen in de auto, is niet te bewijzen dat hij dat wist. Daarom wordt hij vrijgesproken van wederrechtelijke vrijheidsberoving.
De diefstal gebeurde op 20 december vorig jaar. Terwijl de auto van Sander Kwarten met draaiende motor op de oprit klaarstond voor een skivakantie, stapte Tomas G. in en scheurde weg. Even later realiseerde hij zich dat de kinderen van Sander nog op de achterbank zaten, waarna hij ze liet uitstappen en zelf doorreed naar België.
De officier van justitie noemde de situatie donderdag in de rechtbank de 'grootste nachtmerrie van iedere ouder'. Volgens de officier moeten de kinderen en ouders doodangsten hebben uitgestaan. Dat Tomas G. ze later uit de auto heeft gezet, vindt zij minstens zo kwalijk. "Dan denk ik: wat is hier nu belangrijker? Kennelijk het eigenbelang boven de veiligheid van de kinderen."
'De weg kwijt'
Sander Kwarten en zijn vrouw waren vanwege andere verplichtingen zelf niet aanwezig in de rechtbank. Wel waren er andere gedupeerden. Tomas G. stal eerder die avond namelijk ook al een andere auto, waarmee hij op de Marksingel in Breda een ongeluk veroorzaakte. Ook wordt hij verdacht van diefstal van spullen uit een auto enkele dagen eerder.
De verdachte zei in de rechtbank dat hij zich weinig van de gebeurtenissen kan herinneren. Volgens G. was hij onder invloed van medicatie tegen psychoses en was hij de weg kwijt. Hij zei dat hij zich doodgeschrokken was toen hij ontdekte dat er kinderen in de auto zaten en bood opnieuw zijn excuses aan de familie aan.
Psychiatrische hulp
Het OM schat het risico op herhaling hoog in, omdat Tomas G. keer op keer de fout in gaat, maar ziet ook positieve ontwikkelingen. Hij verblijft inmiddels onder begeleiding en krijgt psychiatrische hulp bij De Rooyse Wissel. Volgens justitie is het belangrijk dat die behandeling wordt voortgezet.
De advocaat van G. beaamde dat hij grote stappen heeft gezet. "Hij is niet langer dakloos en probeert zijn leven weer op te bouwen." Hij benadrukte dat G. deze keer door de voordeur kwam, in plaats van de zijdeur voor gedetineerden. Volgens de raadsman zou een taakstraf hem op dit moment kunnen overvragen en daarom vroeg hij de rechtbank die niet op te leggen.
Namens de familie vertelde de advocaat van Sander Kwarten dat de gebeurtenis nog altijd veel impact heeft op de kinderen. "Ze zijn nog steeds onder behandeling van hulpverlening. Die kregen ze eerst op school, maar zijn nu doorgestuurd naar specialistische hulp, omdat die niet afdoende bleek." De familie vraagt een schadevergoeding van 2.000 euro per kind.
Celstraf al uitgezeten
Naast de taakstraf eist het OM een gevangenisstraf van 300 dagen, waarvan 176 voorwaardelijk. Dat komt neer op vier maanden en die heeft G. al in voorarrest uitgezeten. De taakstraf van 120 uur blijft dan over. Daar bovenop moet Tomas G. nog een taakstraf van 60 uur uitvoeren vanwege een eerder delict.