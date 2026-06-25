Taakstraf geëist voor man die auto én kinderen van volkszanger meenam

Justitie eist een taakstraf van 120 uur tegen Tomas G., die eind vorig jaar de auto van volkszanger Sander Kwarten stal terwijl zijn kinderen op de achterbank zaten. Hoewel het volgens het OM ‘zeer kwalijk’ is dat hij is weggereden met de kinderen in de auto, is niet te bewijzen dat hij dat wist. Daarom wordt hij vrijgesproken van wederrechtelijke vrijheidsberoving.

De diefstal gebeurde op 20 december vorig jaar. Terwijl de auto van Sander Kwarten met draaiende motor op de oprit klaarstond voor een skivakantie, stapte Tomas G. in en scheurde weg. Even later realiseerde hij zich dat de kinderen van Sander nog op de achterbank zaten, waarna hij ze liet uitstappen en zelf doorreed naar België. De officier van justitie noemde de situatie donderdag in de rechtbank de 'grootste nachtmerrie van iedere ouder'. Volgens de officier moeten de kinderen en ouders doodangsten hebben uitgestaan. Dat Tomas G. ze later uit de auto heeft gezet, vindt zij minstens zo kwalijk. "Dan denk ik: wat is hier nu belangrijker? Kennelijk het eigenbelang boven de veiligheid van de kinderen." 'De weg kwijt'

Sander Kwarten en zijn vrouw waren vanwege andere verplichtingen zelf niet aanwezig in de rechtbank. Wel waren er andere gedupeerden. Tomas G. stal eerder die avond namelijk ook al een andere auto, waarmee hij op de Marksingel in Breda een ongeluk veroorzaakte. Ook wordt hij verdacht van diefstal van spullen uit een auto enkele dagen eerder.