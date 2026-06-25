Gemeentehuis Heeze-Leende biedt verkoeling bij hitte

Bij warm weer kunnen inwoners tijdens kantooruren afkoelen in het gemeentehuis.

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Voor wie thuis de hitte niet kan verdragen, biedt het gemeentehuis een aangename plek om af te koelen. Tijdens kantooruren zijn inwoners welkom in de hal van het gemeentehuis. Hier is de temperatuur beter beheersbaar dan buiten.

Naast het gemeentehuis kunnen mensen ook terecht in dorpshuizen in de regio. De openingstijden van deze locaties verschillen, dus het is verstandig die vooraf te controleren.

Nationaal Hitteplan

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert om bij extreme hitte maatregelen te nemen. Meer informatie hierover is te vinden via het Nationaal Hitteplan. Het plan biedt tips om koel te blijven en gezondheidsrisico’s te beperken.

Met de hoge temperaturen van de afgelopen dagen wordt het belang van verkoeling steeds groter. Het gemeentehuis en dorpshuizen bieden een praktisch alternatief voor wie thuis geen koele plek heeft.