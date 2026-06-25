Afvalinzameling Land van Cuijk eerder en milieustraat Haps dicht door hitte

Door de hitte starten afvalinzamelaars in Land van Cuijk vrijdag eerder en blijft de milieustraat Haps gesloten. Inwoners moeten hun afval vóór zes uur 's ochtends aanbieden.

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Vanwege de hoge temperaturen is de inzameling van afval op vrijdag 26 juni aangepast. Afvalinzamelaars beginnen al om zes uur 's ochtends. Bewoners wordt gevraagd om hun GFT-afval, PMD en restafval vóór dat tijdstip klaar te zetten.

De inzameling van GFT-afval wordt eerder dan normaal beëindigd, waarschijnlijk halverwege de ochtend. Hierdoor kan het gebeuren dat sommige containers niet worden opgehaald. Wie zijn GFT-container vol aantreft, wordt gevraagd deze terug te nemen en bij de volgende inzamelronde opnieuw aan te bieden.

Milieustraat gesloten

Ook de milieustraat en groenstraat in Haps blijven vrijdag de hele dag dicht. De organisatie meldt dat de combinatie van hitte en de asfaltvloer het niet veilig maakt voor bezoekers en medewerkers. De mini-milieustraten zijn op vrijdag wel gesloten.

Op zaterdag 27 juni zijn de milieustraat en groenstraat Haps, evenals alle mini-milieustraten, weer open. Ze zijn dan geopend van negen uur ’s ochtends tot één uur ’s middags.