Milieustraat Heusden dicht door Code Rood
Door extreme hitte sluit de Milieustraat in Noord-Brabant vrijdag en mogelijk zaterdag.
Het KNMI heeft donderdagmiddag Code Rood afgegeven voor acht provincies, waaronder Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege de aanhoudende hitte, die deze week zorgt voor gevaarlijke omstandigheden.
Op het terrein van de Milieustraat kan de temperatuur door beton, asfalt en metalen containers nog hoger zijn dan de buitentemperatuur. Dit verhoogt de gevoelstemperatuur aanzienlijk, wat risico’s oplevert voor medewerkers en bezoekers.
Aangepaste openingstijden
Om de veiligheid te waarborgen, is de Milieustraat vrijdag 26 juni volledig gesloten. Voor zaterdag 27 juni hangt de opening af van de situatie. Als Code Rood dan niet meer geldt, is de Milieustraat open van zeven uur tot half één ’s middags.
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